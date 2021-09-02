Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало подробную карту маршрутов пассажирского транспорта из КПВВ к местам вакцинации и тестирования для граждан ... подробнее →

Сегодня, 2 сентября, четыре громады Луганской области получили новые школьные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА . Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская вручила ... подробнее →

Россия решила отказаться от продления миссии ОБСЕ на границе с оккупированной частью Луганской области. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода ... подробнее →

Бывший народный депутат Семен Семенченко, голодающий с 26 июля, во время заседания суда почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, сообщается на странице Семенченко в Facebook . В четверг, 2 ... подробнее →

В Донецке добавили новый автобусный маршрут 02.09.2021 13:00 С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – ... подробнее →