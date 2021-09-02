Объявившему голодовку Семенченко стало плохо в зале суда02.09.2021 17:00
Бывший народный депутат Семен Семенченко, голодающий с 26 июля, во время заседания суда почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, сообщается на странице Семенченко в Facebook . В четверг, 2 ... подробнее →
РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО02.09.2021 16:00
Россия решила отказаться от продления миссии ОБСЕ на границе с оккупированной частью Луганской области. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода ... подробнее →
Луганщина получила четыре новых школьных автобуса02.09.2021 15:00
Сегодня, 2 сентября, четыре громады Луганской области получили новые школьные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА . Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская вручила ... подробнее →
Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"02.09.2021 14:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало подробную карту маршрутов пассажирского транспорта из КПВВ к местам вакцинации и тестирования для граждан ... подробнее →
В Донецке добавили новый автобусный маршрут02.09.2021 13:00
С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – ... подробнее →
В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"02.09.2021 12:00
Наиболее популярными среди абитуриентов, подавших документы в так называемые «вузы ДНР» в ходе вступительной кампании этого года стали специальности экономического, юридического и ... подробнее →
В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке02.09.2021 11:00
Двое детей семи и десяти лет пострадали при обстреле на временно оккупированной части Донецкой области — в Горловке. Оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных. Однако в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября02.09.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает ... подробнее →
Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе02.09.2021 09:00
За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, ранен один украинский воин. Сегодня, 2 сентября, враг осуществил еще 2 ... подробнее →
Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)02.09.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом". Об этом пишет УП со ... подробнее →
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