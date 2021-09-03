В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации

03.09.2021 17:00

В Краматорске с 6 сентября в ТЦ "Эпицентр" заработает второй центр массовой вакцинации от COVID-19, сообщает «ОстроВ» . Мобильный пункт расположится на базе торгового центра ... подробнее →

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки

03.09.2021 16:00

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до прифронтовой Авдеевки. Ранее его ограничили из-за обстрелов войсками РФ 28 августа. Об этом компания сообщила в Telegram . "Уже с 4 сентября поезда ... подробнее →

Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать

03.09.2021 15:00

В Торецке общественность раскритиковала памятник «От поколений к поколениям», который открыли ко Дню шахтера 29 августа, сообщает Знамя индустрии . На открытии присутствовал глава ДонОГА ... подробнее →

ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций

03.09.2021 14:00

ПриватБанк предупредил своих клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на своей странице в ... подробнее →

В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк

03.09.2021 13:00

Праздничные мероприятия в честь 226-й годовщины основания Луганска начнутся 4 сентября и завершатся 12 сентября. Об этом сообщили в оккупационной администрации города. 4 сентября - 8:00 – 15:00 ... подробнее →

Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график

03.09.2021 12:00

Пригородный поезд Мариуполь - Волноваха с сегодняшнего дня начал курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Донецкой железной дороги. «С целью улучшения условий ... подробнее →

Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате

03.09.2021 11:00

Вчера городская клиническая больница в Славянске получила транш от Национальной службы здоровья Украины. Новостью поделился на своей странице в Фейсбук глава ВГА Славянска Вадим Лях. "Транш от НСЗУ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября

03.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 693 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это больше вчерашнего показателя, но темпы прироста замедлились по сравнению с предыдущими днями. Об этом ... подробнее →

На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен

03.09.2021 09:00

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, неподалеку от Золотого-3 ... подробнее →

Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)

03.09.2021 08:00

Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace украинского предпринимателя Макса Полякова взорвалась в ходе первого тестового запуска с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. ... подробнее →

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