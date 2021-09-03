В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации 03.09.2021 17:00 В Краматорске с 6 сентября в ТЦ "Эпицентр" заработает второй центр массовой вакцинации от COVID-19, сообщает «ОстроВ» . Мобильный пункт расположится на базе торгового центра ... подробнее →

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки 03.09.2021 16:00 "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до прифронтовой Авдеевки. Ранее его ограничили из-за обстрелов войсками РФ 28 августа. Об этом компания сообщила в Telegram . "Уже с 4 сентября поезда ... подробнее →

Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать 03.09.2021 15:00 В Торецке общественность раскритиковала памятник «От поколений к поколениям», который открыли ко Дню шахтера 29 августа, сообщает Знамя индустрии . На открытии присутствовал глава ДонОГА ... подробнее →