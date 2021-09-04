На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь 04.09.2021 17:00 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области после столкновения с автовозом сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь - один человек погиб, 11 понадобилась медпомощь, - сообщила 4 сентября ... подробнее →

Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения 04.09.2021 15:00 Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на ... подробнее →

В ОРДО убрали "курортные" блокпосты 04.09.2021 13:00 В ОРДО, в Новоазовском районе, ликвидировали четыре блокпоста НВФ. Эти посты были установленные якобы «в противоэпидемиологических целях». Об этом сообщил главарь НВФ и так называемый ... подробнее →