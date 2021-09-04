На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь

04.09.2021 17:00

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области после столкновения с автовозом сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь - один человек погиб, 11 понадобилась медпомощь, - сообщила 4 сентября ... подробнее →

Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения

04.09.2021 15:00

Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на ... подробнее →

В ОРДО убрали "курортные" блокпосты

04.09.2021 13:00

В ОРДО, в Новоазовском районе, ликвидировали четыре блокпоста НВФ. Эти посты были установленные якобы «в противоэпидемиологических целях». Об этом сообщил главарь НВФ и так называемый ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября

04.09.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября. ... подробнее →

На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

04.09.2021 10:00

Два класса учебных заведений в разных громадах Донецкой области отправили на самоизоляцию из-за риска заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 3 сентября сообщила директор ... подробнее →

На Донбассе тяжело ранен украинский воин

04.09.2021 09:00

На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября. В направлении ... подробнее →

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