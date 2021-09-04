На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь04.09.2021 17:00
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области после столкновения с автовозом сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь - один человек погиб, 11 понадобилась медпомощь, - сообщила 4 сентября ... подробнее →
Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения04.09.2021 15:00
Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на ... подробнее →
В ОРДО убрали "курортные" блокпосты04.09.2021 13:00
В ОРДО, в Новоазовском районе, ликвидировали четыре блокпоста НВФ. Эти посты были установленные якобы «в противоэпидемиологических целях». Об этом сообщил главарь НВФ и так называемый ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября04.09.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября. ... подробнее →
На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса04.09.2021 10:00
Два класса учебных заведений в разных громадах Донецкой области отправили на самоизоляцию из-за риска заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 3 сентября сообщила директор ... подробнее →
На Донбассе тяжело ранен украинский воин04.09.2021 09:00
На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября. В направлении ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября11:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
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