Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября05.09.2021 17:00
ОВЕН У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно ... подробнее →
В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии05.09.2021 15:00
Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило посольство ... подробнее →
Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО05.09.2021 13:00
На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября05.09.2021 11:00
За прошедшие сутки в Украине выявили 1379 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав 5 сентября. Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников. За минувшие сутки ... подробнее →
Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-202205.09.2021 10:00
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Францией в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022. Матч на НСК Олимпийский в Киеве закончился со счетом 1:1, передает пресс-служба Украинской ... подробнее →
США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-1905.09.2021 09:00
В Украину из США доставлен гуманитарный груз с лекарствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препараты предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief. Об этом ... подробнее →
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