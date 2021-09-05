Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 05.09.2021 17:00 ОВЕН У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно ... подробнее →

В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии 05.09.2021 15:00 Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило посольство ... подробнее →

Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО 05.09.2021 13:00 На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →