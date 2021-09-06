В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму

06.09.2021 17:00

Так называемый "народный совет ДНР" опубликовал список избирательных участков в РФ, на которых жители ОРДО с российским гражданством смогут очно проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом ... подробнее →

Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17

06.09.2021 16:00

Один из свидетелей по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщают СМИ со ссылкой ... подробнее →

В ОРДО сочинили "гимн Иловайска"

06.09.2021 15:00

Оккупированный Иловайск, который накануне отметил свое 152-летие, впервые получил "гимн", в создании которого непосредственное участие приняли сотрудники Донецкого государственного академического ... подробнее →

В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине

06.09.2021 14:00

В Минздраве допускают введение локдауна в Украине в ноябре из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. "В ближайшее время Украина ... подробнее →

Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?

06.09.2021 13:00

В сентябре ученики и студенты вернулись за парты. Часть из них впервые познакомилась со своими коллегами и педагогами вживую. Ведь в прошлом году обучение во многих заведениях было дистанционным. А ... подробнее →

Поярков рассказал о состоянии Кравчука

06.09.2021 12:00

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно уехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, ... подробнее →

Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью

06.09.2021 11:00

В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр ... подробнее →

ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов

06.09.2021 10:00

"Донбасс" в матче с французским "Руаном" добыл первую в истории украинского хоккея победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-центр донецкого клуба. "Донбасс" начал игру очень активно. "Руану" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября

06.09.2021 09:00

В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек.  Об этом в понедельник, 6 сентября, ... подробнее →

Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)

06.09.2021 08:00

Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки публикует ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх