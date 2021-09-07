"Бабье лето", по прогнозам синоптиков, начнется в Украине уже 8 сентября. По всей территории страны станет существенно теплее, столбик термометра поползет вверх, дожди закончатся. Об этом Укринформу ... подробнее →

В Запорожской области блокировали канал поставки метадона на оккупированную часть Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а ... подробнее →

Утром 7 сентября на шахте «Ясиновская-Глубокая», которая находится в пригороде оккупированного Донецка, произошло обрушение пород кровли, сообщают ресурсы ОРДО. "В результате обрушения ... подробнее →

В День Независимости Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе. Несмотря на 257 голосов «за», его рассмотрение сопровождалось ... подробнее →