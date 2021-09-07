Страсти вокруг большого герба Украины07.09.2021 17:00
В День Независимости Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе. Несмотря на 257 голосов «за», его рассмотрение сопровождалось ... подробнее →
На шахте ОРДО под завалом погиб горняк07.09.2021 16:00
Утром 7 сентября на шахте «Ясиновская-Глубокая», которая находится в пригороде оккупированного Донецка, произошло обрушение пород кровли, сообщают ресурсы ОРДО. "В результате обрушения ... подробнее →
СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО07.09.2021 15:00
В Запорожской области блокировали канал поставки метадона на оккупированную часть Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а ... подробнее →
В Украине начинается "бабье лето"07.09.2021 14:00
"Бабье лето", по прогнозам синоптиков, начнется в Украине уже 8 сентября. По всей территории страны станет существенно теплее, столбик термометра поползет вверх, дожди закончатся. Об этом Укринформу ... подробнее →
"ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"07.09.2021 13:00
Так называемые "главы ДНР и ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о достижении договоренности по созданию единого экономического и таможенного пространства. "Единое экономическое и таможенное ... подробнее →
Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»07.09.2021 12:00
Четыреста пятьдесят семь человек проследовали через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" под Донецком 6 сентября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ... подробнее →
На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска07.09.2021 11:00
По информации представителей БФ «Право на защиту», которые следят за ситуацией на КПВВ Донбасса, СБУ изменила процедуру пропуска для тех, кто едет без электронного пропуска. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября07.09.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 2197 новых случаев COVID-19, что почти в три раза больше, чем сутками ранее. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба т Министерство здравоохранения. ... подробнее →
На шахте в ОРЛО погибли девять человек07.09.2021 09:00
На шахте «Красный партизан» на оккупированной территории Луганской области в Вознесеновке (Червонопартизанск) оборвался канат шахтной клети, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в "МЧС ... подробнее →
СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки07.09.2021 08:00
Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях приняли участие в учениях в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила пресс-служба ... подробнее →
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