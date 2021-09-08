На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"08.09.2021 17:00
На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера украинской драмы Блик режисера Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба Госкино . Отмечается, что Блик стал вторым фильмом в ... подробнее →
Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда08.09.2021 16:00
Мыши приносят немало неудобств не только жителям частного сектора, ведь в последнее время грызунов можно встретить и в многоэтажных домах. Животные не только грызут провода, портят мебель и оставляют ... подробнее →
Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"08.09.2021 15:00
За более чем 7 лет войны программой реинтеграции бывших участников НВФ ОРДЛО "Тебя ждут дома" воспользовалось 420 человек. 390 из них — мужчины, остальные — женщины. Об этом "Восточному ... подробнее →
Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты08.09.2021 14:00
Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. Об этом сообщает РБК-Украина . Данный закон регулирует отрасль ... подробнее →
В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"08.09.2021 13:00
В ОРДЛО решили убрать "таможенные" посты между "республиками". Об этом заявил "глава государственного таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский. "С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ... подробнее →
В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы08.09.2021 12:00
Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР», сообщает Восточный вариант . 48-летний ... подробнее →
В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам08.09.2021 11:00
В ОРЛО 8 сентября объявлен днем траура по погибшим горнякам на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе, сообщают местные СМИ. Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября08.09.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев коронавируса, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Также почти вдвое выросло число госпитализаций. Об ... подробнее →
Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1908.09.2021 09:00
Гендиректор МИА "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Медуза . "Была высокая температура, за 38, меня ... подробнее →
Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08.09.2021 08:00
За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом ... подробнее →
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