Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. Об этом сообщает РБК-Украина . Данный закон регулирует отрасль ... подробнее →

За более чем 7 лет войны программой реинтеграции бывших участников НВФ ОРДЛО "Тебя ждут дома" воспользовалось 420 человек. 390 из них — мужчины, остальные — женщины. Об этом "Восточному ... подробнее →

Мыши приносят немало неудобств не только жителям частного сектора, ведь в последнее время грызунов можно встретить и в многоэтажных домах. Животные не только грызут провода, портят мебель и оставляют ... подробнее →

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера украинской драмы Блик режисера Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба Госкино . Отмечается, что Блик стал вторым фильмом в ... подробнее →

В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы 08.09.2021 12:00 Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР», сообщает Восточный вариант . 48-летний ... подробнее →

В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам 08.09.2021 11:00 В ОРЛО 8 сентября объявлен днем траура по погибшим горнякам на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе, сообщают местные СМИ. Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на ... подробнее →