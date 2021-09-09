"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города09.09.2021 17:00
Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила ... подробнее →
Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»09.09.2021 16:00
Американская мечта. «Великий Гэтсби» Многие люди мечтают о красивой жизни. Но мало кто задумывается над обратной стороной медали. Не все понимают в наш век, что богатство не появляется ... подробнее →
"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей09.09.2021 15:00
В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в ... подробнее →
В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка09.09.2021 14:00
В Детской центральной библиотеке Краматорска стартовал набор слушателей на курсы изучения чешского языка. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает "Восточный Проект" . "Сегодня "Чешская ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября09.09.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 ... подробнее →
На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов09.09.2021 12:00
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрела вблизи станции Скотоватая в Ясиноватском районе. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе09.09.2021 11:00
Утром 9 сентября в неподконтрольном Украине Донецке в 06:42 произошло возгорание в кислородном цеху ДМЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале "мэра" города Алексея Кулемзина. По его словам, "на данный ... подробнее →
В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка09.09.2021 10:00
"Представительство ДНР" в СЦКК заявило о том, что в результате обстрела было ранено двое мирных жителей Донецка: женщина, 1971 года рождения - осколочные ранения левого плеча и области малого таза; ... подробнее →
В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе09.09.2021 09:00
На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 ... подробнее →
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе09.09.2021 08:00
За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом ... подробнее →
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