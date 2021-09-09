В Детской центральной библиотеке Краматорска стартовал набор слушателей на курсы изучения чешского языка. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает "Восточный Проект" . "Сегодня "Чешская ... подробнее →

В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в ... подробнее →

Американская мечта. «Великий Гэтсби» Многие люди мечтают о красивой жизни. Но мало кто задумывается над обратной стороной медали. Не все понимают в наш век, что богатство не появляется ... подробнее →

Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября 09.09.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 ... подробнее →

В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе 09.09.2021 11:00 Утром 9 сентября в неподконтрольном Украине Донецке в 06:42 произошло возгорание в кислородном цеху ДМЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале "мэра" города Алексея Кулемзина. По его словам, "на данный ... подробнее →