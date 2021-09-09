"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города

09.09.2021 17:00

Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила ... подробнее →

Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»

09.09.2021 16:00

Американская мечта. «Великий Гэтсби» Многие люди мечтают о красивой жизни. Но мало кто задумывается над обратной стороной медали. Не все понимают в наш век, что богатство не появляется ... подробнее →

"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей

09.09.2021 15:00

В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в ... подробнее →

В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка

09.09.2021 14:00

В Детской центральной библиотеке Краматорска стартовал набор слушателей на курсы изучения чешского языка. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает "Восточный Проект" . "Сегодня "Чешская ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября

09.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 ... подробнее →

На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов

09.09.2021 12:00

"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрела вблизи станции Скотоватая в Ясиноватском районе. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе

09.09.2021 11:00

Утром 9 сентября в неподконтрольном Украине Донецке в 06:42 произошло возгорание в кислородном цеху ДМЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале "мэра" города Алексея Кулемзина. По его словам, "на данный ... подробнее →

В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка

09.09.2021 10:00

"Представительство ДНР" в СЦКК заявило о том, что в результате обстрела было ранено двое мирных жителей Донецка: женщина, 1971 года рождения - осколочные ранения левого плеча и области малого таза; ... подробнее →

В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе

09.09.2021 09:00

На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 ... подробнее →

Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе

09.09.2021 08:00

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх