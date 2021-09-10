В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства ... подробнее →

В Мариуполе разоблачены факты сбыта незаконно изготовленных алкогольных изделий. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Досудебным расследованием установлено, ... подробнее →

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане. Об этом сообщает в Facebook ... подробнее →

Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. ... подробнее →

Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией 10.09.2021 13:00 Жители ОРЛО, которые с 17 по 19 сентября поедут в Россию для голосования на выборах в Государственную Думу, получат приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля. Об этом говорится в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября 10.09.2021 12:00 За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на полсотни меньше, чем днем ранее. При этом число госпитализированных выросло более чем на ... подробнее →

В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск 10.09.2021 11:00 Для жителей прифронтового Майорска запустили социальный автобус. Два раза в неделю он будет бесплатно возить пассажиров в Бахмут и Светлодарск. Об этом сообщает Суспільне . Транспорт в село не ходил ... подробнее →