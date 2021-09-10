Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике10.09.2021 17:00
Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. ... подробнее →
Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства10.09.2021 16:00
Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане. Об этом сообщает в Facebook ... подробнее →
В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя10.09.2021 15:00
В Мариуполе разоблачены факты сбыта незаконно изготовленных алкогольных изделий. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Досудебным расследованием установлено, ... подробнее →
Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро10.09.2021 14:00
В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства ... подробнее →
Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией10.09.2021 13:00
Жители ОРЛО, которые с 17 по 19 сентября поедут в Россию для голосования на выборах в Государственную Думу, получат приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля. Об этом говорится в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября10.09.2021 12:00
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на полсотни меньше, чем днем ранее. При этом число госпитализированных выросло более чем на ... подробнее →
В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск10.09.2021 11:00
Для жителей прифронтового Майорска запустили социальный автобус. Два раза в неделю он будет бесплатно возить пассажиров в Бахмут и Светлодарск. Об этом сообщает Суспільне . Транспорт в село не ходил ... подробнее →
Дания отменила все COVID-ограничения10.09.2021 10:00
Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило датское издание DR, передает ... подробнее →
Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых10.09.2021 09:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ОО С. ... подробнее →
Портал "Дия" временно приостановил работу10.09.2021 08:00
Портал государственных услуг "Дія" на один день остановил свою работу в связи с установкой обновлений. Об этом сообщается на странице портала в Facebook . Отмечается, что цель обновлений - ... подробнее →
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- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро14:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
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