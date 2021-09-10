Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике

10.09.2021 17:00

Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. ... подробнее →

Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства

10.09.2021 16:00

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане. Об этом сообщает в Facebook ... подробнее →

В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя

10.09.2021 15:00

В Мариуполе разоблачены факты сбыта незаконно изготовленных алкогольных изделий. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Досудебным расследованием установлено, ... подробнее →

Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро

10.09.2021 14:00

В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства ... подробнее →

Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией

10.09.2021 13:00

Жители ОРЛО, которые с 17 по 19 сентября поедут в Россию для голосования на выборах в Государственную Думу, получат приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля. Об этом говорится в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября

10.09.2021 12:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на полсотни меньше, чем днем ранее. При этом число госпитализированных выросло более чем на ... подробнее →

В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск

10.09.2021 11:00

Для жителей прифронтового Майорска запустили социальный автобус. Два раза в неделю он будет бесплатно возить пассажиров в Бахмут и Светлодарск. Об этом сообщает Суспільне . Транспорт в село не ходил ... подробнее →

Дания отменила все COVID-ограничения

10.09.2021 10:00

Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило датское издание DR, передает ... подробнее →

Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых

10.09.2021 09:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ОО С. ... подробнее →

Портал "Дия" временно приостановил работу

10.09.2021 08:00

Портал государственных услуг "Дія" на один день остановил свою работу в связи с установкой обновлений. Об этом сообщается на странице портала в Facebook . Отмечается, что цель обновлений - ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх