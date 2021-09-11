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В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО) 11.09.2021 15:00 В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом сообщил "руководитель городской администрации" Алексей Кулемзин. Для ликвидации возникшего в результате инцидента пожара на место ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября 11.09.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что на пару сотен больше, чем за день до этого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ... подробнее →