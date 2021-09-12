Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 12.09.2021 17:00 ОВЕН У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно ... подробнее →

В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства 12.09.2021 15:00 Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства «Театральная брама», передает MRPL.city . 11 сентября жители и гости города уже увидели захватывающую рок-оперу «Белая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября 12.09.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 12 сентября. ... подробнее →