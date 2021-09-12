Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

12.09.2021 17:00

ОВЕН У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно ... подробнее →

В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства

12.09.2021 15:00

Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства «Театральная брама», передает MRPL.city . 11 сентября жители и гости города уже увидели захватывающую рок-оперу «Белая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября

12.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 12 сентября. ... подробнее →

Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе

12.09.2021 11:00

"Первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов заявил, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата ВСУ. "С утра над ... подробнее →

Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск

12.09.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще девять ранены, один получил боевое травмирование, сообщает ... подробнее →

Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины

12.09.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба президента. "Этим указом глава ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх