В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина

13.09.2021 17:00

Кабмин в ближайшее время утвердит изменения в "карантинное" постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по предотвращению распространения болезни ... подробнее →

В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії"

13.09.2021 16:00

Мобильное приложение "Дія" вскоре получит ряд новых функций. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" . "Мы планируем "Дія-саммит" ... подробнее →

Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи

13.09.2021 15:00

Автомобиль скорой помощи загорелся в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "На проспекте Панфилова, 3 произошло возгорание машины скорой помощи", - отметил Кулемзин. ... подробнее →

Пять районов Донецка на сутки останутся без воды

13.09.2021 14:00

В связи с выполнением плановых ремонтных работ будут остановлены "Мушкетовский" и "Куйбышевский" водопроводные узлы. Об этом сообщает «Вода Донбасса». По этой причине с 8:00 15 сентября до ... подробнее →

В Турции перевернулся автобус с украинцами

13.09.2021 13:00

На юго-западе Турции туристический автобус, в котором находились граждане Украины, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся, передает Корреспондент.net . "По ... подробнее →

В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю

13.09.2021 12:00

В Госпогранслужбе Украины подвели итоги работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе за неделю. Из семи существующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». ... подробнее →

В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности

13.09.2021 11:00

В Бахмуте состоялась первая презентация выставки современного искусства «Тонкая Красная Линия» с элементами добавленной реальности. Об этом сообщает Восточный Вариант . В экспозиции, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября

13.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост существенно упал по сравнению со вчерашним показателем, что традиционно для выходных, ... подробнее →

Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе

13.09.2021 09:00

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, вблизи Нью-Йорка ... подробнее →

В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России

13.09.2021 08:00

Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября. Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, ... подробнее →

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