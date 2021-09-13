В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина 13.09.2021 17:00 Кабмин в ближайшее время утвердит изменения в "карантинное" постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по предотвращению распространения болезни ... подробнее →

В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії" 13.09.2021 16:00 Мобильное приложение "Дія" вскоре получит ряд новых функций. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" . "Мы планируем "Дія-саммит" ... подробнее →