В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов

14.09.2021 17:00

Ещё из 18 прифронтовых населенных пунктов Донбасса Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запустила социальные автобусы. Об этом сообщил ... подробнее →

Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac

14.09.2021 16:00

Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает сайт Харьковского ... подробнее →

Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?

14.09.2021 15:00

Украинский специалист Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной страны, может возглавить «Динамо». По сообщениям инсайдеров, Шевченко сменит МирчуЛуческу на посту ... подробнее →

В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna

14.09.2021 14:00

Более тысячи доз американской вакцины Moderna, срок годности которых истекает через три дня, могут быть утилизированы в Мариуполе. Об этом 13 сентября сообщает "ТВ-7" . Чтобы вакцина не пропала, ... подробнее →

Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября

14.09.2021 13:00

555 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник,13 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРЛО запущено 248 человек и 51 ... подробнее →

В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе

14.09.2021 12:00

Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ сепаратистов. «Началось заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы по ... подробнее →

На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов

14.09.2021 11:00

Житель Луганской области изготовлял и продавал жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября

14.09.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 332 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза больше вчерашнего показателя. При этом скончались 97 человек, что более чем в пять раз ... подробнее →

Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение

14.09.2021 09:00

Водоснабжение жителей Макеевки, Иловайска и поселка Пантелеймоновка (к югу от Горловки) временно приостановят 15-16 сентября из-за плановых работ на Макеевской фильтровальной станции. Об этом сообщили ... подробнее →

На Донбассе смертельно ранен украинский воин

14.09.2021 08:00

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. По данным штаба, вблизи ... подробнее →

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