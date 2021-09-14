Более тысячи доз американской вакцины Moderna, срок годности которых истекает через три дня, могут быть утилизированы в Мариуполе. Об этом 13 сентября сообщает "ТВ-7" . Чтобы вакцина не пропала, ... подробнее →

Украинский специалист Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной страны, может возглавить «Динамо». По сообщениям инсайдеров, Шевченко сменит МирчуЛуческу на посту ... подробнее →

Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает сайт Харьковского ... подробнее →

Ещё из 18 прифронтовых населенных пунктов Донбасса Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запустила социальные автобусы. Об этом сообщил ... подробнее →

Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября 14.09.2021 13:00 555 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник,13 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРЛО запущено 248 человек и 51 ... подробнее →

На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов 14.09.2021 11:00 Житель Луганской области изготовлял и продавал жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Об ... подробнее →