В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов14.09.2021 17:00
Ещё из 18 прифронтовых населенных пунктов Донбасса Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запустила социальные автобусы. Об этом сообщил ... подробнее →
Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac14.09.2021 16:00
Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает сайт Харьковского ... подробнее →
Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?14.09.2021 15:00
Украинский специалист Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной страны, может возглавить «Динамо». По сообщениям инсайдеров, Шевченко сменит МирчуЛуческу на посту ... подробнее →
В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14.09.2021 14:00
Более тысячи доз американской вакцины Moderna, срок годности которых истекает через три дня, могут быть утилизированы в Мариуполе. Об этом 13 сентября сообщает "ТВ-7" . Чтобы вакцина не пропала, ... подробнее →
Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября14.09.2021 13:00
555 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник,13 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРЛО запущено 248 человек и 51 ... подробнее →
В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе14.09.2021 12:00
Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ сепаратистов. «Началось заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы по ... подробнее →
На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов14.09.2021 11:00
Житель Луганской области изготовлял и продавал жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября14.09.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 3 332 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза больше вчерашнего показателя. При этом скончались 97 человек, что более чем в пять раз ... подробнее →
Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение14.09.2021 09:00
Водоснабжение жителей Макеевки, Иловайска и поселка Пантелеймоновка (к югу от Горловки) временно приостановят 15-16 сентября из-за плановых работ на Макеевской фильтровальной станции. Об этом сообщили ... подробнее →
На Донбассе смертельно ранен украинский воин14.09.2021 08:00
За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. По данным штаба, вблизи ... подробнее →
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