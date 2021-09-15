ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)15.09.2021 17:00
ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал . Сейчас в приложении доступны пять разделов: карта храмов (на момент запуска база ... подробнее →
Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК15.09.2021 16:00
Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ... подробнее →
На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15.09.2021 15:00
Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в ... подробнее →
Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло15.09.2021 14:00
Сегодня, 15 сентября, на заседании исполкома Мариупольского горсовета пересмотрели тарифы "Теплосети" на отопительный сезон 2021-2022 годов. Так, для населения утвердили льготный средневзвешенный ... подробнее →
В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты15.09.2021 13:00
Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом сообщает Министерство ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября15.09.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября. "За сутки 14 сентября в ... подробнее →
Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата15.09.2021 11:00
Власти Украины решили продлить срок действия международных и внутренних свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ... подробнее →
На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ15.09.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →
Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ15.09.2021 09:00
Переселенцы из оккупированного Донбасса, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил председатель ... подробнее →
Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15.09.2021 08:00
Сегодня, 15 сентября донецкий "Шахтер" в Молдове встретится с тираспольским "Шерифом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ZN . На победу подопечных Роберто Де Дзерби можно поставить с ... подробнее →
- На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня11:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи16:00
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области15:00
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика14:00
- В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек13:00
- В ОРЛО установили новые тарифы на тепло11:00
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород12:00
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды11:00
- На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня11:00
- Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)10:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи16:00
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области15:00
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика14:00
- В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек13:00
- В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского12:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород
- В ОРЛО установили новые тарифы на тепло
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика
- В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"