ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)

15.09.2021 17:00

ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал . Сейчас в приложении доступны пять разделов: карта храмов (на момент запуска база ... подробнее →

Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК

15.09.2021 16:00

Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ... подробнее →

На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое

15.09.2021 15:00

Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в ... подробнее →

Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло

15.09.2021 14:00

Сегодня, 15 сентября, на заседании исполкома Мариупольского горсовета пересмотрели тарифы "Теплосети" на отопительный сезон 2021-2022 годов. Так, для населения утвердили льготный средневзвешенный ... подробнее →

В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты

15.09.2021 13:00

Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом сообщает Министерство ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября

15.09.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября. "За сутки 14 сентября в ... подробнее →

Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата

15.09.2021 11:00

Власти Украины решили продлить срок действия международных и внутренних свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ... подробнее →

На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ

15.09.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →

Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ

15.09.2021 09:00

Переселенцы из оккупированного Донбасса, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил председатель ... подробнее →

Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

15.09.2021 08:00

Сегодня, 15 сентября донецкий "Шахтер" в Молдове встретится с тираспольским "Шерифом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ZN . На победу подопечных Роберто Де Дзерби можно поставить с ... подробнее →

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