Сегодня, 15 сентября, на заседании исполкома Мариупольского горсовета пересмотрели тарифы "Теплосети" на отопительный сезон 2021-2022 годов. Так, для населения утвердили льготный средневзвешенный ... подробнее →

Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в ... подробнее →

Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ... подробнее →

ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал . Сейчас в приложении доступны пять разделов: карта храмов (на момент запуска база ... подробнее →

В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты 15.09.2021 13:00 Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом сообщает Министерство ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября 15.09.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября. "За сутки 14 сентября в ... подробнее →