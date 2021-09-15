ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)15.09.2021 17:00
ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал . Сейчас в приложении доступны пять разделов: карта храмов (на момент запуска база ... подробнее →
Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК15.09.2021 16:00
Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ... подробнее →
На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15.09.2021 15:00
Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в ... подробнее →
Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло15.09.2021 14:00
Сегодня, 15 сентября, на заседании исполкома Мариупольского горсовета пересмотрели тарифы "Теплосети" на отопительный сезон 2021-2022 годов. Так, для населения утвердили льготный средневзвешенный ... подробнее →
В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты15.09.2021 13:00
Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом сообщает Министерство ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября15.09.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября. "За сутки 14 сентября в ... подробнее →
Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата15.09.2021 11:00
Власти Украины решили продлить срок действия международных и внутренних свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ... подробнее →
На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ15.09.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →
Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ15.09.2021 09:00
Переселенцы из оккупированного Донбасса, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил председатель ... подробнее →
Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15.09.2021 08:00
Сегодня, 15 сентября донецкий "Шахтер" в Молдове встретится с тираспольским "Шерифом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ZN . На победу подопечных Роберто Де Дзерби можно поставить с ... подробнее →
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