В Луганской области сепаратисты обстреляли населенный пункт Счастье. Во время обстрела был ранен руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец, сообщает Украинская правда . По ... подробнее →

Действие комендантского часа приостановлено в ОРДО в ночь с 16 на 17 сентября. Соответствующее распоряжение издал "глава ДНР" Денис Пушилин. Согласно документу, ограничения на передвижение снимаются в ... подробнее →

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской ... подробнее →

Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на оккупированной группировкой "ДНР" территории Донецкой области приблизилась к 100%. Об этом сообщило "министерство ... подробнее →

Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию 16.09.2021 11:00 Россия в Трехсторонней контактной группе раскритиковала закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса и заявила, что он уже устарел. Об этом сообщил ... подробнее →