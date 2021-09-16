В "Минздраве ДНР" заявили о нехватке мест в COVID-больницах16.09.2021 17:00
Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на оккупированной группировкой "ДНР" территории Донецкой области приблизилась к 100%. Об этом сообщило "министерство ... подробнее →
ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V16.09.2021 16:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской ... подробнее →
В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ16.09.2021 15:00
Действие комендантского часа приостановлено в ОРДО в ночь с 16 на 17 сентября. Соответствующее распоряжение издал "глава ДНР" Денис Пушилин. Согласно документу, ограничения на передвижение снимаются в ... подробнее →
Глава ВГА Счастья получил ранение во время обстрела16.09.2021 14:00
В Луганской области сепаратисты обстреляли населенный пункт Счастье. Во время обстрела был ранен руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец, сообщает Украинская правда . По ... подробнее →
Вожак "байкеров Путина" получил паспорт "ДНР"16.09.2021 13:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил сегодня президенту всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирургу) паспорт самопровозглашенной "республики". Об этом сообщают местные СМИ. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября16.09.2021 12:00
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 744 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября. Отметим, что ... подробнее →
Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию16.09.2021 11:00
Россия в Трехсторонней контактной группе раскритиковала закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса и заявила, что он уже устарел. Об этом сообщил ... подробнее →
Главари "ЛДНР" подписали договор о "едином таможенном пространстве"16.09.2021 10:00
Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали 15 сентября "договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции". Об этом сообщает ... подробнее →
Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое16.09.2021 09:00
В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ... подробнее →
Донецкий Шахтер неожиданно проиграл тираспольскому Шерифу (ВИДЕО)16.09.2021 08:00
В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил Шерифу из Тирасполя, сообщает iSport . Счет матча на 16-й минуте встречи открыл Адама Траоре. На 62-й минуте встречи Момо Янсане ... подробнее →
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