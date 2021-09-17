В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17.09.2021 17:00
18 и 19 сентября в Мариуполе состоится фестиваль Fаrmer Local Fest. Об этом сообщает Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины". На фестивале можно будет попробовать и приобрести ... подробнее →
НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине17.09.2021 16:00
По данным украинской разведки, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный ... подробнее →
В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы17.09.2021 15:00
Анонимные сообщения о минировании двух лечебных учреждений поступили в адрес оккупантов в Донецке. Об этом 17 сентября сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин. По его ... подробнее →
Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке17.09.2021 14:00
На востоке Украины 17 сентября фактически работает только один дорожный коридор — “Станица Луганская”. Сегодня людей должны пропускать еще и на дорожном коридоре в районе ... подробнее →
Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы17.09.2021 13:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в голосовании на думских выборах в России в дистанционном режиме. Об этом он заявил в своем telegram-канале. "Сегодня начались выборы депутатов ... подробнее →
В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"17.09.2021 12:00
Около двух часов понадобилось пожарным на ливкидацию возгорания в здании производителя питьевой воды "Серебряный колодец" в Донецке по адресу пр. Таманский, 20. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". ... подробнее →
Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса17.09.2021 11:00
В Украине запустили новую карту "Схід Ekomap", которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Восточный Вариант . Проект является не только ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 сентября17.09.2021 10:00
По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случая. По сравнению с предыдущими сутками, количество заболевших увеличилось на 880 человек, сообщает ... подробнее →
Минреинтеграции назначило выплаты 72 украинцам, оказавшимся в плену РФ17.09.2021 09:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий установило выплаты 72 Украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией. Соответствующее сообщение опубликовано на ... подробнее →
Луганская Заря стартовала в Лиге конференций с поражения (ВИДЕО)17.09.2021 08:00
В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Буде-Глимт принимал луганскую Зарю, сообщает iSport . Счет матча на 48-й минуте открыл Ульрик Салтнес после подачи с углового. На 49-й минуте ... подробнее →
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