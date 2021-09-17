На востоке Украины 17 сентября фактически работает только один дорожный коридор — “Станица Луганская”. Сегодня людей должны пропускать еще и на дорожном коридоре в районе ... подробнее →

Анонимные сообщения о минировании двух лечебных учреждений поступили в адрес оккупантов в Донецке. Об этом 17 сентября сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин. По его ... подробнее →

По данным украинской разведки, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный ... подробнее →

18 и 19 сентября в Мариуполе состоится фестиваль Fаrmer Local Fest. Об этом сообщает Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины". На фестивале можно будет попробовать и приобрести ... подробнее →

Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса 17.09.2021 11:00 В Украине запустили новую карту "Схід Ekomap", которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Восточный Вариант . Проект является не только ... подробнее →