Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины18.09.2021 17:00
Жители Винницы больше всех удовлетворены уровнем сфер и услуг среди всех городов Украины, передает Громадське радіо . Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической ... подробнее →
Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки18.09.2021 15:00
18 сентября активисты и неравнодушные горожане провели в Славянске Всемирный день уборки “World Cleanup Day”. Об этом сообщает Восточный Вариант . Организаторами World CleanUp Day в ... подробнее →
Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма18.09.2021 13:00
Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября18.09.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, что на 390 человек меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . До этого прирост COVID-19 рос ... подробнее →
СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму18.09.2021 10:00
На прошедшем 17 сентября заседании СНБО был рассмотрен вопрос о введении санкций в отношении лиц, привлеченных к подготовке и проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации на ... подробнее →
На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных18.09.2021 09:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября. Так, вблизи населенного ... подробнее →
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