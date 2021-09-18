Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки 18.09.2021 15:00 18 сентября активисты и неравнодушные горожане провели в Славянске Всемирный день уборки “World Cleanup Day”. Об этом сообщает Восточный Вариант . Организаторами World CleanUp Day в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября 18.09.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, что на 390 человек меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . До этого прирост COVID-19 рос ... подробнее →