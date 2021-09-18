Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины

18.09.2021 17:00

Жители Винницы больше всех удовлетворены уровнем сфер и услуг среди всех городов Украины, передает Громадське радіо . Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической ... подробнее →

Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки

18.09.2021 15:00

18 сентября активисты и неравнодушные горожане провели в Славянске Всемирный день уборки “World Cleanup Day”. Об этом сообщает Восточный Вариант . Организаторами World CleanUp Day в ... подробнее →

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма

18.09.2021 13:00

Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

18.09.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, что на 390 человек меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . До этого прирост COVID-19 рос ... подробнее →

СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму

18.09.2021 10:00

На прошедшем 17 сентября заседании СНБО был рассмотрен вопрос о введении санкций в отношении лиц, привлеченных к подготовке и проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации на ... подробнее →

На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных

18.09.2021 09:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября. Так, вблизи населенного ... подробнее →

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