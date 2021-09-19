Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ19.09.2021 17:00
Спецслужбы РФ собрались активно ловить инакомыслящих на оккупированных территориях Украины. На поиск, поимку и идентификацию всех тех, кто не любит оккупантов, выделены неплохие деньги. Также ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября19.09.2021 15:00
ОВЕН Наиболее удачной окажется эта неделя у родившихся в первой декаде апреля. Вы многое успеете сделать, ведь работа станет гореть у вас в руках. Общение также пойдет на должном уровне: ваши манеры, ... подробнее →
В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ19.09.2021 13:00
В Киеве, Одессе, Харькове и Львове открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Украине. Отмечается, что участки начали ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября19.09.2021 11:00
За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, а 546 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 19 сентября. Сообщается, что среди 3983 новых ... подробнее →
В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"19.09.2021 10:00
Жители неподконтрольных районов Донбасса получают российские паспорта в Ростовской области прямо перед голосованием на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Кавказский узел" . По данным ... подробнее →
Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации19.09.2021 09:00
Исследователи установили, почему жители украинских городов отказываются иммунизироваться от коронавируса. Среди основных причин: недоверие к препаратам и властям, а также опасение побочных эффектов от ... подробнее →
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