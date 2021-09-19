Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 19.09.2021 15:00 ОВЕН Наиболее удачной окажется эта неделя у родившихся в первой декаде апреля. Вы многое успеете сделать, ведь работа станет гореть у вас в руках. Общение также пойдет на должном уровне: ваши манеры, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября 19.09.2021 11:00 За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, а 546 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 19 сентября. Сообщается, что среди 3983 новых ... подробнее →