КМУ продлил адаптивный карантин до конца года

20.09.2021 17:00

Правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава . "На заседании Кабинета министров ... подробнее →

В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"

20.09.2021 16:00

Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник издал "указ" о проведении на территории ОРЛО "военных сборов резервистов". Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ. "В целях подготовки и совершенствования ... подробнее →

В Донецкой области зафиксировали землетрясение

20.09.2021 15:00

В Донецкой области в воскресенье, 19 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 5:21. Об этом сообщается на сайте Главного центра ... подробнее →

В Украине стартовали международные военные учения Rapid Trident-2021

20.09.2021 14:00

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский район Львовской области) стартовали масштабные украинско-американские военные учения Rapid ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября

20.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 275 детей и 22 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За сутки ... подробнее →

В Перми при стрельбе в университете погибли люди (ВИДЕО)

20.09.2021 12:00

В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете, сообщает РБК . При задержании он оказал вооружённое ... подробнее →

В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк

20.09.2021 11:00

Восемь человек пострадали на автотрассе М-4 "Дон" в Воронежской области в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Белгород-Донецк. Об этом ... подробнее →

Стали известны предварительные результаты выборов в Госдуму РФ

20.09.2021 10:00

В России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Согласно данным ЦИК на 8:00 20 сентября на первом месте - партия Единая Россия, получившая 48,65% голосов, сообщает ТАСС . ... подробнее →

За сутки в ООС восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

20.09.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано восемь нарушений режима "тишины". Из них два раза враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об ... подробнее →

В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы

20.09.2021 08:00

По информации российских властей, на выборах в Госдуму проголосовали около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта, ... подробнее →

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