КМУ продлил адаптивный карантин до конца года 20.09.2021 17:00 Правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава . "На заседании Кабинета министров ... подробнее →

В Донецкой области зафиксировали землетрясение 20.09.2021 15:00 В Донецкой области в воскресенье, 19 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 5:21. Об этом сообщается на сайте Главного центра ... подробнее →