Шахтер - Динамо: анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины21.09.2021 17:00
В среду, 22 сентября, состоится матч за Суперкубок Украины-2021, в котором встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает iSport . Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый ... подробнее →
Как будут работать новые карантинные ограничения?21.09.2021 16:00
С началом осени количество новых случаев коронавируса начало ожидаемо расти. В большинстве областей показатель на сотню протестированных превысил 3%. Это означает, что в зависимости от объема ... подробнее →
Украина переходит в "желтую" зону карантина21.09.2021 15:00
С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зонку карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает Правительственный портал . По результатам заседания ... подробнее →
Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября21.09.2021 14:00
619 человек проехали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 20 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 367 человек и 80 ... подробнее →
"Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов21.09.2021 13:00
"Ощадбанк" предупредил владельцев неподвижных текущих и вкладных (депозитных) счетов, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, о необходимости посетить отделение банка для ... подробнее →
Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород21.09.2021 12:00
Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" . Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ ... подробнее →
Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды21.09.2021 11:00
В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021—2022 будут остановлены «Кировский» и «6 Красная Звезда» водопроводные ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября21.09.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, среди ... подробнее →
В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку21.09.2021 09:00
Пять средних общеобразовательных школ в ОРЛО с понедельника, 20 сентября, перешли на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРЛО Причиной стал ... подробнее →
На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ21.09.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано пять нарушений режима "тишины". Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС . "Пытаясь спровоцировать ответ наших ... подробнее →
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