619 человек проехали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 20 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 367 человек и 80 ... подробнее →

С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зонку карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает Правительственный портал . По результатам заседания ... подробнее →

С началом осени количество новых случаев коронавируса начало ожидаемо расти. В большинстве областей показатель на сотню протестированных превысил 3%. Это означает, что в зависимости от объема ... подробнее →

В среду, 22 сентября, состоится матч за Суперкубок Украины-2021, в котором встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает iSport . Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый ... подробнее →

"Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов 21.09.2021 13:00 "Ощадбанк" предупредил владельцев неподвижных текущих и вкладных (депозитных) счетов, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, о необходимости посетить отделение банка для ... подробнее →

Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород 21.09.2021 12:00 Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" . Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ ... подробнее →

Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды 21.09.2021 11:00 В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021—2022 будут остановлены «Кировский» и «6 Красная Звезда» водопроводные ... подробнее →