В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь22.09.2021 17:00
В ОРДО местный оператор мобильной связи "Феникс" с 1 октября изменяет условия пользования тарифами "Народный" и "Народный интернет". Со следующего месяца для использования тарифа "Народный" нужно ... подробнее →
Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи22.09.2021 16:00
Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей 22 сентября. Об ... подробнее →
"Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области22.09.2021 15:00
"Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, следующих к станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА . Уже с 23 сентября пригородные поезда № ... подробнее →
В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика22.09.2021 14:00
Сегодня, 22 сентября, около 5 часов утра на трассе Н-20 произошла авария. Грузовик "Scania" врезался в памятник "Сталевар". Об этом сообщает "0629.com.ua" . По предварительной информации Патрульной ... подробнее →
В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек22.09.2021 13:00
Семьсот двадцать семь случаев коронавирусной инфекции выявлены в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР". За 21 сентября проведено 1559 исследований: выявлено 617 ... подробнее →
В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского22.09.2021 12:00
Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в ... подробнее →
В ОРЛО установили новые тарифы на тепло22.09.2021 11:00
С 21 сентября 2021 года на неподконтрольной Украине части Луганщины установлены новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз". Согласно приказу ... подробнее →
Казахстан отказывается от российского телефонного кода22.09.2021 10:00
Казахстан откажется от российского телефонного кода +7 и перейдет на собственный национальный международный телефонный код +997. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября22.09.2021 09:00
В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об ... подробнее →
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН22.09.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблеи ООН). Об этом сообщила пресс-служба главы ... подробнее →
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