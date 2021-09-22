В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь

22.09.2021 17:00

В ОРДО местный оператор мобильной связи "Феникс" с 1 октября изменяет условия пользования тарифами "Народный" и "Народный интернет". Со следующего месяца для использования тарифа "Народный" нужно ... подробнее →

Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи

22.09.2021 16:00

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей 22 сентября. Об ... подробнее →

"Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области

22.09.2021 15:00

"Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, следующих к станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА . Уже с 23 сентября пригородные поезда № ... подробнее →

В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика

22.09.2021 14:00

Сегодня, 22 сентября, около 5 часов утра на трассе Н-20 произошла авария. Грузовик "Scania" врезался в памятник "Сталевар". Об этом сообщает "0629.com.ua" . По предварительной информации Патрульной ... подробнее →

В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек

22.09.2021 13:00

Семьсот двадцать семь случаев коронавирусной инфекции выявлены в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР". За 21 сентября проведено 1559 исследований: выявлено 617 ... подробнее →

В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского

22.09.2021 12:00

Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в ... подробнее →

В ОРЛО установили новые тарифы на тепло

22.09.2021 11:00

С 21 сентября 2021 года на неподконтрольной Украине части Луганщины установлены новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз". Согласно приказу ... подробнее →

Казахстан отказывается от российского телефонного кода

22.09.2021 10:00

Казахстан откажется от российского телефонного кода +7 и перейдет на собственный национальный международный телефонный код +997. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

22.09.2021 09:00

В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об ... подробнее →

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

22.09.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблеи ООН). Об этом сообщила пресс-служба главы ... подробнее →

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