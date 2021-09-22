Сегодня, 22 сентября, около 5 часов утра на трассе Н-20 произошла авария. Грузовик "Scania" врезался в памятник "Сталевар". Об этом сообщает "0629.com.ua" . По предварительной информации Патрульной ... подробнее →

"Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, следующих к станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА . Уже с 23 сентября пригородные поезда № ... подробнее →

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей 22 сентября. Об ... подробнее →

В ОРДО местный оператор мобильной связи "Феникс" с 1 октября изменяет условия пользования тарифами "Народный" и "Народный интернет". Со следующего месяца для использования тарифа "Народный" нужно ... подробнее →

В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек 22.09.2021 13:00 Семьсот двадцать семь случаев коронавирусной инфекции выявлены в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР". За 21 сентября проведено 1559 исследований: выявлено 617 ... подробнее →

В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского 22.09.2021 12:00 Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в ... подробнее →

В ОРЛО установили новые тарифы на тепло 22.09.2021 11:00 С 21 сентября 2021 года на неподконтрольной Украине части Луганщины установлены новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз". Согласно приказу ... подробнее →