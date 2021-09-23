Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями 23.09.2021 17:00 С 23 сентября Мариуполь входит в "желтую" карантинную зону. Однако это не помешает провести сразу четыре фестиваля по случаю Дня города. Власти активно приглашают мариупольцев на праздник и заверяют, ... подробнее →

Рада приняла закон об олигархах 23.09.2021 15:00 Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 ... подробнее →