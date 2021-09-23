Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями23.09.2021 17:00
С 23 сентября Мариуполь входит в "желтую" карантинную зону. Однако это не помешает провести сразу четыре фестиваля по случаю Дня города. Власти активно приглашают мариупольцев на праздник и заверяют, ... подробнее →
В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе23.09.2021 16:00
В ООН подсчитали потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий на востоке Украины. Так, за последние полгода количество жертв выросло на 51%. Об этом заявила глава ... подробнее →
Рада приняла закон об олигархах23.09.2021 15:00
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября23.09.2021 14:00
В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 ... подробнее →
В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи23.09.2021 13:00
Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил о возможности вызова скорой помощи при помощи текстового сообщения, передает Сайт города Северодонецка . ... подробнее →
Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО23.09.2021 12:00
Кабинет министров Украины на заседании в среду усовершенствовал процедуру получения пенсий для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, введя возможность удаленного ... подробнее →
На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня23.09.2021 11:00
За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения ... подробнее →
Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)23.09.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус . Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным ... подробнее →
Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?23.09.2021 09:00
Эксперты прогнозируют подорожание горячей воды и отопления до 80% этой осенью. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет. Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали ... подробнее →
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)23.09.2021 08:00
Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо". Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает УП . Команды провели динамичный ... подробнее →
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