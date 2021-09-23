Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО) 23.09.2021 10:00 Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус . Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным ... подробнее →

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО) 23.09.2021 08:00 Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо". Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает УП . Команды провели динамичный ... подробнее →