На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня23.09.2021 11:00
За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения ... подробнее →
Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)23.09.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус . Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным ... подробнее →
Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?23.09.2021 09:00
Эксперты прогнозируют подорожание горячей воды и отопления до 80% этой осенью. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет. Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали ... подробнее →
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)23.09.2021 08:00
Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо". Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает УП . Команды провели динамичный ... подробнее →
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- "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи16:00
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области15:00
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика14:00
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