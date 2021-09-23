На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня

23.09.2021 11:00

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения ... подробнее →

Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)

23.09.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус . Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным ... подробнее →

Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?

23.09.2021 09:00

Эксперты прогнозируют подорожание горячей воды и отопления до 80% этой осенью. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет. Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали ... подробнее →

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)

23.09.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо". Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает УП . Команды провели динамичный ... подробнее →

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