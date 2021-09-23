Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями

23.09.2021 17:00

С 23 сентября Мариуполь входит в "желтую" карантинную зону. Однако это не помешает провести сразу четыре фестиваля по случаю Дня города. Власти активно приглашают мариупольцев на праздник и заверяют, ... подробнее →

В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе

23.09.2021 16:00

В ООН подсчитали потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий на востоке Украины. Так, за последние полгода количество жертв выросло на 51%. Об этом заявила глава ... подробнее →

Рада приняла закон об олигархах

23.09.2021 15:00

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября

23.09.2021 14:00

В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 ... подробнее →

В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи

23.09.2021 13:00

Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил о возможности вызова скорой помощи при помощи текстового сообщения, передает Сайт города Северодонецка . ... подробнее →

Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО

23.09.2021 12:00

Кабинет министров Украины на заседании в среду усовершенствовал процедуру получения пенсий для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, введя возможность удаленного ... подробнее →

На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня

23.09.2021 11:00

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения ... подробнее →

Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)

23.09.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус . Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным ... подробнее →

Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?

23.09.2021 09:00

Эксперты прогнозируют подорожание горячей воды и отопления до 80% этой осенью. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет. Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали ... подробнее →

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)

23.09.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3: 0 разгромил киевское "Динамо". Поединок прошел в среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает УП . Команды провели динамичный ... подробнее →

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