Стал известен фильм-номинант на кинопремию Оскар от Украины

24.09.2021 17:00

Фильм Плохие дороги режиссера Натальи Ворожбит будет участвовать в премии Оскар, представляя Украину. Об этом говорится в Facebook Украинского Оскаровского Комитета. "Украинский оскаровский комитет ... подробнее →

В Донецкой и Луганской областях введен "оранжевый" уровень карантина

24.09.2021 16:00

Донецкая и Луганская области, а также еще шесть регионов Украины с 24 сентября отнесены к "оранжевой" зоне карантина из-за превышения уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ... подробнее →

На портале Дія появилась фунцкция печати COVID-сертификатов

24.09.2021 15:00

Украинские COVID-сертификаты теперь можно получить и распечатать на портале государственных услуг Дія. Сертификаты можно получить без Дія.Підпис. Об этом сообщается в Telegram портала. Как ... подробнее →

В Счастье открыли компьютерный класс в рамках проекта «E-school»

24.09.2021 14:00

В прифронтовом городе Счастье на базе Счастьинского лицея № 1 имени Константина Кутового состоялось официальное открытие компьютерного класса в рамках реализации проекта Программы ООН по ... подробнее →

Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону

24.09.2021 13:00

Украина готова к отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября. Об этом пишет Корреспондент.net . "К ... подробнее →

В Мариуполе один из Центров массовой вакцинации меняет адрес

24.09.2021 12:00

В Мариуполе закрывается Центр массовой вакцинации, расположенный в СК "Ильичевец". Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр массовой вакцинации решили передислоцировать в ТЦ "Эпицентр" ... подробнее →

На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар

24.09.2021 11:00

В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте им. Засядько. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. В 4:45 все люди из шахты ... подробнее →

"ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям

24.09.2021 10:00

В оккупированном Луганске "пенсионный фонд" сегодня проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в "фонде". "24 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября

24.09.2021 09:00

В Украине вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, накануне сообщалось о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев, а сегодня эта цифра составляет 9 058. Из них заразились ... подробнее →

Усик и Джошуа провели первую битву взглядов

24.09.2021 08:00

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Александром Усиком. По ее завершении боксеры провели традиционную в таких ... подробнее →

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