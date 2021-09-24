В прифронтовом городе Счастье на базе Счастьинского лицея № 1 имени Константина Кутового состоялось официальное открытие компьютерного класса в рамках реализации проекта Программы ООН по ... подробнее →

Украинские COVID-сертификаты теперь можно получить и распечатать на портале государственных услуг Дія. Сертификаты можно получить без Дія.Підпис. Об этом сообщается в Telegram портала. Как ... подробнее →

Донецкая и Луганская области, а также еще шесть регионов Украины с 24 сентября отнесены к "оранжевой" зоне карантина из-за превышения уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ... подробнее →

Фильм Плохие дороги режиссера Натальи Ворожбит будет участвовать в премии Оскар, представляя Украину. Об этом говорится в Facebook Украинского Оскаровского Комитета. "Украинский оскаровский комитет ... подробнее →

Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону 24.09.2021 13:00 Украина готова к отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября. Об этом пишет Корреспондент.net . "К ... подробнее →