В ОРДО нашли пропавшего при пожаре на шахте им. Засядько горняка

25.09.2021 17:00

Горноспасатели нашли пропавшего во время пожара на шахте им. Засядько горняка. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Мужчина более суток провел в задымленной выработке. Состояние 39-летнего пострадавшего - ... подробнее →

Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей

25.09.2021 15:00

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил юбилей в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета. 24 сентября состоялось праздничное мероприятие по случаю 100 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

25.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост замедлился после четырех дней роста, сообщает Минздрав в субботу, 25 сентября. "Среди новых ... подробнее →

Суд арестовал советника экс-министра энергетики за организацию поставок угля из ОРДЛО

25.09.2021 11:00

По делу о незаконных поставках угля с оккупированного Донбасса на 1,5 млрд гривен арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с ... подробнее →

В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство

25.09.2021 10:00

В Казахстане произошло массовое убийство экс-боевиком "ЛДНР". Об этом сообщил журналист Денис Казанский. Ветеран "ополчения" "ЛДНР" Игорь Дужнов, проживающий в Алматы, набрал долгов и не стал ... подробнее →

В ОРДО ужесточили карантинные ограничения

25.09.2021 09:00

Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся ограничения на контролируемой группировкой территории на посещение мест массового пребывания людей.   В частности, согласно "документу" ... подробнее →

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