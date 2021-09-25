В ОРДО нашли пропавшего при пожаре на шахте им. Засядько горняка25.09.2021 17:00
Горноспасатели нашли пропавшего во время пожара на шахте им. Засядько горняка. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Мужчина более суток провел в задымленной выработке. Состояние 39-летнего пострадавшего - ... подробнее →
Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей25.09.2021 15:00
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил юбилей в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета. 24 сентября состоялось праздничное мероприятие по случаю 100 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября25.09.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост замедлился после четырех дней роста, сообщает Минздрав в субботу, 25 сентября. "Среди новых ... подробнее →
Суд арестовал советника экс-министра энергетики за организацию поставок угля из ОРДЛО25.09.2021 11:00
По делу о незаконных поставках угля с оккупированного Донбасса на 1,5 млрд гривен арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с ... подробнее →
В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство25.09.2021 10:00
В Казахстане произошло массовое убийство экс-боевиком "ЛДНР". Об этом сообщил журналист Денис Казанский. Ветеран "ополчения" "ЛДНР" Игорь Дужнов, проживающий в Алматы, набрал долгов и не стал ... подробнее →
В ОРДО ужесточили карантинные ограничения25.09.2021 09:00
Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся ограничения на контролируемой группировкой территории на посещение мест массового пребывания людей. В частности, согласно "документу" ... подробнее →
- На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов13:00
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН10:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам17:00
- Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум16:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
- В России назвали число привитых от коронавируса14:00
- На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов13:00
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 сентября09:00
- В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза08:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии
- В центре Мариуполя установили часы с курантами
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины