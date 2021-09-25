Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей 25.09.2021 15:00 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил юбилей в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета. 24 сентября состоялось праздничное мероприятие по случаю 100 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября 25.09.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост замедлился после четырех дней роста, сообщает Минздрав в субботу, 25 сентября. "Среди новых ... подробнее →